Суд Румынии отклонил апелляции против кандидатуры Джордеску на пост президента

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 23 0

Повторные выборы пройдут 4 мая.

Суд Румынии отклонил апелляции против кандидатуры Джордеску на пост президента

Фото: www.globallookpress.com/Cristian Cristel

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Конституционный суд Румынии отклонил все апелляции, которые были поданы против регистрации кандидатуры политика и общественного деятеля Кэлина Джордеску на президентских выборах. Об этом сообщает G4Media со ссылкой на пресс-релиз органа государственной власти.

«По итогам обсуждения Конституционный суд единогласно отклонил апелляции как неприемлемые, поскольку они не соответствуют процессуальным условиям, предусмотренным законом», — цитируют официальное заявление Конституционного суда журналисты.

На прошедших в ноябре 2024 года президентских выборах в Румынии, с результатом в 22,94% голосов Джордеску вырвался в лидеры гонки, однако Конституционный суд потребовал пересчитать результаты, после чего они были аннулированы. Повторные выборы назначены на 4 мая 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на брифинге в Москве были подведены Итоги второго тура выборов в Абхазии. Мероприятие провели члены Общественной палаты России — ее представители принимали участие в наблюдении. За порядком на избирательных участках следили специалисты почти со всего мира.

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