Рассказывать сложно, слушать тоже: как прошла встреча Путина с женами и матерями участников СВО

Это было не протокольное чаепитие. Каждый разговор — личная история и личная боль.

Окружение группировки ВСУ в Курской области — это удар по режиму Зеленского. Ведь он отправлял свои войска в надежде, что сможет использовать захваченный плацдарм на переговорах, когда бы они не наступили. Он хотел поменять Суджу на что-нибудь, возможно, на Энергодар и Запорожскую АЭС. И что теперь? Бежать? Если еще не поздно.

Не случайно новый президент США торопится с организацией переговоров. С каждым днем позиция Киевского режима ухудшается. Трамп хвастался, что остановит боевые действия за 24 часа. Но реальность внесла коррективы. Спецпредставителю президента США, посетившему Киев, ничего не остается, как отшучиваться. Но такими вещами не шутят. Да и сам Трамп демонстрирует непостоянство. Стоило нам нанести несколько групповых ударов по объектам ВПК Украины, как он уже и угрожать начал. Новыми санкциями. Но хоть признает очевидное — удары достигают целей.

При этом, от переговоров Москва никогда и не отказывалась, в отличие от Киева. Позиция «мы не будем с Россией общаться», по меньшей мере странная, если не назвать ее глупой. Ведь уже почти две трети населения Украины за начало переговоров с Москвой. Это свежие данные опроса, в феврале идею поддерживали уже 64% украинцев, по данным социологической службы «Рейтинг». Хотя всего год назад ситуация была обратной — большинство было против.

Переговоры имеют смысл, когда они ведут к результату. Ради этого сейчас и сражаются наши солдаты.

«Наверное, для нас, особенно семей погибших, финальная точка — мы очень ждем победу. Мне кажется, что наши сыновья упокоятся окончательно, когда наступит мир. Но только мы должны дойти до конца, мы не должны никому уступать», — об этом сказала Ольга Дорохина, мать Героя России Владислава Дорохина, участника СВО во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшей на этой неделе.

«Мы и не собираемся этого делать. Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечил на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим. И нам нужен такой вариант, именно такой, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности», — согласился с женщиной Владимир Путин.

Это заявление президент сделал на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества». Он отвечает за социальную поддержку участников СВО и членов их семей. Понятно, что встреча была приурочено к Восьмому марта, ведь из 3800 социальных координаторов фонда, 95% — женщины.

Каждая шестая из них — это мама или жена участника спецоперации. Некоторые из них потеряли близких, но нашли силы, чтобы помогать другим.

Этот разговор не мог быть простым или формальным и те истории, которые женщины рассказали, показали сколько в них силы, сколько любви и доброты. Репортаж корреспондента «Известий» Романа Польшакова.

Эта встреча в преддверии Восьмого марта не могла пройти иначе, очень трогательно и тепло.

За чашкой чая собрались обсудить проблемы поддержки бойцов СВО и их семей. В зале — жены, матери, сестры тех, кто сейчас на передовой, и тех, кто остался навечно в строю.

«Во все времена было так, что тыл для мужчины, тем более для военного человека, который рискует собой и жизнью рискует, тыл — это всегда одна из важнейших составляющих мотивации для того, чтобы воевать, для того, чтобы добиваться побед. И нет, наверное, мужчин, которые не думали бы о своей семье, не думали бы о своих женщинах, о сестрах своих, матерях, о женах, о подругах», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Это не протокольное чаепитие. Каждый разговор — личная история, личная боль. Ольгу Жмыхову ее сын Кирилл последний раз с Восьмым марта поздравил три года назад. Спустя три недели он героически погиб. За два часа до последнего боевого выхода прислал это фото маме.

«Был приказ. Выйти на высоту, всему отряду. Выйти на высоту, взять огонь на себя и, тем самым, обозначить противника, точку противника. Ребятам дано было три дня принять решение. И все понимали прекрасно, что это дорога в один конец. Три друга, три товарища, это приняли решение. Они знали, на что шли», — поделилась мать погибшего героя, кавалера ордена мужества ефрейтора Кирилла Шумакова, участника СВО Ольга Жмыхова.

«Для меня трудно комментировать, парни, конечно, герои…» — сказал российский лидер.

Для самого президента, видно, разговор не простой. Да и собеседницы, хотят, чтобы подвиг их родных прошел сквозь года, но рассказывать сложно. Слушать тоже. Наворачиваются слезы — гордости.

Айдысмаа Монгуш из Тывы — сама действующий участник СВО, медик. На передовую отправилась вслед за супругом. Попали в разные части, всего в сорока километрах друг от друга, но даже так видеться не получалось. И так вышло, что ей пришлось в одиночку эвакуировать тело погибшего мужа. И сейчас она вновь переживает эту личную трагедию.

«Так мы встретились, так мы увиделись, и так мы вернулись оба домой. И на этом моя задача как военного медика была выполнена. Теперь на мне большая ответственность — воспитание наших детей. И теперь я уже как мать и ветеран боевых действий всем нам желаю скорейшего мирного неба над головой. Победа будет за нами!» — сказала действующий участник СВО, командир эвакуационного взвода, вдова погибшего участника СВО Айдысмаа Монгуш.

«Такие истории, такие судьбы, которые достойны того, чтобы их оформлять в книгах, в стихах, в художественных фильмах, для того, чтобы это оставалось надолго», — отметил Путин.

В этом зале, да и за его пределами они все поддерживают друг друга. Ольга Дорохина из Крыма воспитала Героя России, говорит, по-другому быть не могло — отец-офицер всегда подавал пример. Сын в первые дни ушел на СВО, причем попросил перевести его из флота в морскую пехоту.

«Он погиб, защищая… дав возможность отойти своим товарищам, сымитировал сдачу в плен и взорвал себя двумя гранатами вместе с врагом. Все ребята остались живы», — поделилась мать погибшего Героя России Владислава Дорохина, участника СВО Ольга Дорохина.

Ольга продолжает — у ее сына остался младший брат, несовершеннолетний. И он не получает никакие льготы. Президент не выпускает ручку из рук и постоянно делает пометки.

«Я уверен, что это, понимаете, такие тонкие вещи, они в голову не приходят сразу. Тем, кто пишет правила, законы, это только жизнь дает. Вот то, что вы сказали, что на брата не распространяются какие-то меры поддержки, ну это какая-то ерунда. Доработаем», — добавил президент РФ Владимир Путин.

С одной из участниц чаепития — Ольгой Чебневой — Владимир Путин успел пообщаться еще утром. В рабочем кабинете Кремля. Передал ей награду супруга. Комбата Сергея Чебнева, Героя России посмертно. В первые недели вторжения боевиков в Курскую область, он остановил их на своем участке. Был здесь, у Малой Локни, в самом пекле. 12 дней держал оборону. Не дал прорваться к стратегическому объекту, атомной электростанции.

«Да, у него сегодня день рождения. Сегодня все его ребята присылают поздравления. Так как мне награда по наследству досталась теперь, мы будем делать все для того, чтобы сохранить память его и таких же ребят, как он, чтобы их не забыли», — рассказала вдова участника СВО Героя России Сергея Чебнева.

Каждая из них этим и занимается. Екатерина Генералова из Нижегородской области рассказывает, как они организовали серию спортивных турниров в память о героях.

«Конечно, можно и нужно называть спортивные турниры именем наших ребят. Но турнир идет, идет, а потом он по каким-то причинам перестал идти. А если назвали учреждение какое-то, школу, улицу именем, мне кажется, что когда мы говорим об увековечивании памяти, то это должно быть на века», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Рассказала историю своего супруга и Надежда Цыганова, мама четверых детей, вдова погибшего в 2022 году полкового священника 76-й дивизии Александра Цыганова.

«Когда отец Александр уезжал в свою последнюю командировку, я его привезла на военный аэродром у нас в Пскове. Он взял Илюшу на руки, ему четыре месяца было, я почему-то поняла, что это последний раз, когда он держит его на руках. У меня прямо мысль эта промелькнула. Я подумала, пусть фотография, где папа держит на руках, останется у него в памяти», — поделилась вдова погибшего участника СВО, социальный координатор государственного фонда «Защитники отечества» по Псковской области Надежда Цыганова.

После смерти супруга, Надежда организовала общественную работу со стороны церкви по психологической поддержке семьям погибших и ветеранам СВО. Вопросов к президенту у Надежды не было, только передала пожелания с передовой.

«Отец Алексей, который, кстати, встал на должность именно моего мужа — тоже в 234-й полк — он сказал: «Передай, пожалуйста, верховному от всех нас, от всех священников, что мы желаем вам помощи Божьей и сил выстоять, несмотря ни на что», — добавила Цыганова.

И конечно же, не обошлось без личных просьб. Но снова не для себя, для детей.

«Все дети мечтают увидеть вас лично, это мечта наших детей», — говорили родные участников СВО.

«Да, все отлично. Давайте. День Победы, парад и встреча. Договорились? Договорились, так и сделаем», — предложил Владимир Путин.

Несмотря на то, что разговор получился очень личным, затронули и глобальные темы.

Например, воинственные речи президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Россию угрозой для Франции и всей Европы и считает, что нормальные отношения с нашей страной возможны, только когда, «Россия вновь станет умиротворенной и миролюбивой». Для этого он предлагает усилить помощь Украине, и вооружить до зубов страны ЕС.

Что такое умиротворенная Россия? Здесь не может быть никаких иллюзий,

В устах Макрона и ему подобным, Россия должна быть слабой, нищей, желательно просящей кредиты, а может и продукты. Маленькой. Сломленной. Побежденной. Это не он придумал. И даже не в наши дни.

Ведь пытался уже один француз раздробить Россию и ужать до «феодальной Московии». Планы были поистине наполеоновские. И финал — заслуженный.

«Говорили про Смоленск, про музей, еще со времен Наполеона, нашествия Наполеона. До сих пор кому-то неймется. Есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывают, чем это закончилось. А с такими ребятами, каким был ваш сын и его друзья, товарищи, это не получится», — подчеркнул Владимир Путин.