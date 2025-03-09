В воскресенье состоится премьера фильма «Где живёт любовь?» от «НМГ ДОК»

Как возникает одно из самых теплых чувств на планете, выяснила целая группа российских ученых. Им удалось найти в организме человека точку, где зарождается любовь, а также изучить процессы, которые при этом происходят. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Каждый человек может видеть будущее, передвигать предметы силой мысли, утверждают канадские ученые. Они магнитными волнами подавляли добровольцам разные участки мозга и уверяют: впервые нашли именно тот, что столетиями блокировал способности человека к телепатии, телекинезу и ясновидению. Якобы испытуемые мыслью двигали стрелку на мониторе, и теперь там намерены развивать успех. Российским специалистам есть что ответить.

«Наш аппарат позволяет нам увидеть, насколько активируется конкретная область. Он раскрашивает ее в разные цвета», — отмечается в одном из фрагментов документального фильма.

В ходе уникального эксперимента в нашей стране впервые нашли то самое место в человеческом организме, где живет любовь. И уже сегодня покажут его в научно-популярном фильме от «НМГ ДОК». Большая команда из нейробиологов, физиков, химиков, нейрофизиологов, антропологов, психологов — настоящих звезд своих областей — собрала больше сотни поразительных фактов о механике любви.

«В момент влюбленности человек открывает в себе вдруг совершенно другие качества, начиная от того, что он вдруг начинает писать стихи, хотя он никогда в жизни не писал, заканчивая тем, что он вдруг начал зарабатывать деньги», — сообщила психолог Татьяна Мужицкая.

«Выключающиеся во время романтической любви области мозга — это миндалина, а именно та часть, которая отвечает за восприятие страха», — объяснила нейробиолог кандидат биологических наук Екатерина Тарасова.

В фильме только доказанные факты — результаты многолетних исследований. От рекордного — из Гарварда, что длится уже без малого 90 лет, до самых последних открытий.

«У нас, в наших нейросетях вставлены специальные программы, специальные алгоритмы», — объясняется в одном из фрагментов фильма.

Ученые, например, узнали, запах какого цветка бессознательно как магнит притягивает партнера. Или сколько времени мужчинам и женщинам нужно, чтобы влюбиться.

«Выяснилась куча интересных подробностей. Огромное количество взаимосвязей, о которых мы раньше не подозревали. Например, антропологический аспект. Оказалось, что в нашем мозге есть древние программы, которые также нас толкают на поиски любви», — указал режиссер фильма «Где живёт любовь?» Дмитрий Сапун.

Или что химия между влюбленными — это совсем не фигура речи. И весной она особенно едкая из-за гормональной перестройки.

«Мы во многом рабы гормонов, и что нами управляют действительно гормоны в разные фазы жизни, что ревность — это тоже некий гормон, который вырабатывает наш организм», — поделилась главный редактор «Документальное кино» DOC.ru Илона Егиазарова.

А на выбор партнера влияют больше не внешность или доход, а его феромонная аура, которую считывает специальный участок, тоже недавно обнаруженный.

Этим давно пользуются парфюмеры. Добавляют во флаконы экстракты и масла с афродизиаками. Они даже делятся на группы: те, что больше привлекают мужчин, женщин и универсальные, как пачули, иланг-иланг. О том, что метод рабочий, говорят составы мировых бестселлеров.

В документальном фильме с научной точки зрения разберут, куда уходит романтика. Можно ли чувства вернуть или заставить полюбить. Ведь если тот самый участок, где живет любовь, наконец, найден, его можно стимулировать?

«Неужели получилось? Неужели нам удалось отыскать тот заветный любовный адрес?» — следует из фрагмента фильма.

Разгадка уже сегодня. Зрители действительно впервые своими глазами увидят, где живет любовь. А заодно и узнают, как это можно использовать.

Итак, 9 марта в 23:55 РЕН ТВ покажет научно-популярный документальный фильм «Где живёт любовь?» Одновременно с этим премьера эксклюзивно состоится и на видео-хостинге Rutube.