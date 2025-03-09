ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области

Вооруженные силу Украины (ВСУ) нанесли удар по больнице в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в Telegram-канале.

«Атаке подверглось здание хирургического отделения. Повреждено остекление, магистральные трубы отопления и гражданский автотранспорт», — говорится в сообщении.

Кроме того, националисты пытались с помощью беспилотника атаковать вышку сотовой связи и частный дом.

Ранее в этот день ВСУ нанесли ракетный удар по рынку в селе Великие Копани Херсонской области. Ранения получили по меньшей мере семь человек. Также есть погибшие, их число уточняется.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.