В Барнауле ликвидируют крупный пожар

Огонь охватил 1100 квадратных метров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Более 70 человек ликвидируют крупный пожар в Барнауле. Ночью там вспыхнуло административное здание, где расположены автомобильные магазины и мойка.

Огонь стал быстро распространяться и за несколько минут охватил кровлю и помещения. В павильонах хранили, в том числе, покрышки, масла, аккумуляторы и другие запчасти. Все это быстро воспламенилось, из здания повалил густой черный дым. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

Взять его под контроль удалось, когда огонь охватил площадь в 1100 квадратных метров. В МЧС сообщили, что пострадавших нет.

Сейчас открытое горение ликвидировано. Специалисты уже проливают конструкции — и частично приступили к разбору завалов. Причины пожара пока неизвестны.

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