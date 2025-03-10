В Барнауле ликвидируют крупный пожар

Более 70 человек ликвидируют крупный пожар в Барнауле. Ночью там вспыхнуло административное здание, где расположены автомобильные магазины и мойка.

Огонь стал быстро распространяться и за несколько минут охватил кровлю и помещения. В павильонах хранили, в том числе, покрышки, масла, аккумуляторы и другие запчасти. Все это быстро воспламенилось, из здания повалил густой черный дым. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

Взять его под контроль удалось, когда огонь охватил площадь в 1100 квадратных метров. В МЧС сообщили, что пострадавших нет.

Сейчас открытое горение ликвидировано. Специалисты уже проливают конструкции — и частично приступили к разбору завалов. Причины пожара пока неизвестны.