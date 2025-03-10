Очевидные успехи: ВС РФ активно продвигаются на донецком направлении

ВСУ используют дроны-камикадзе в мнимой надежде затормозить наступление.

На донецком направлении, несмотря на постоянную угрозу с воздуха, российская группировка продолжает уверенно продвигаться вперед. Противник сопротивляется, но наши военные демонстрируют профессионализм и решительность. Как бойцы ВС РФ сражаются с дронами-камикадзе и разрушают вражеские укрепления — в репортаже корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Несмотря на опасность оператор продолжил съемку. Дрон-камикадзе все это время висел в воздухе за углом дома. Оператор вражеского БПЛА выжидал.

Слышим очень плотную стрельбу, встали около деревьев.

Как только вражеский дрон переместился, тут же был сбит. Вся съемочная группа вздохнула с облегчением.

Перебежками группа преодолевает открытые пространства. Селидово недавно взят нашей армией, но в городе все еще опасно. ВСУ обстреливают его кассетными снарядами, а в воздухе — сотни дронов, рассказывают военные группировки «Центр». Хотя фронт и откатился далеко на запад.

«Только услышали звук — сразу в укрытие, под деревья. И наблюдаем что летит. Наш — не наш. Не наш, с вражеской стороны идет? Открываем огонь!» — рассказал Дмитрий Бабота, заместитель командира взвода.

Враг сопротивляется из последних сил. К российской армии на Донецком направлении — очевидные успехи. Во-первых, взят еще один поселок по запорожской трассе — Константинополь. Вот российский флаг над его домами. Во вторых, продолжают наступать в обход Покровска (или Красноармейска). Бои здесь ожесточенные, противники закидывают друг друга десятикилограммовыми минами.

«Вот он держит ее и я выдергиваю чеку. И он подходит к входу и закидывает прям во вход ее. И просто мы усвистываем оттуда!» — рассказал боец ВС РФ с позывным «Гена».

Военнослужащий группировки «Юг» рассказывает нам, как это происходит. В противотанковую мину засовывают бикфордов шнур и в руках несут до цели. Эффект оглушительный. У себя в подразделении «Гена» стал профессионалом этого дела — разрушил блиндажи и подорвал несколько бронемашин ВСУ.

«Сутки в блиндаже сидели, и, получается, она наезжает, мы только слышим грохот, видим все происходящее — как она подорвалась и пытается что-то сделать. Они выбегают, и нам приходит задача стрелкотней их догонять», — вспоминает боец.

Все это происходит на одном небольшом участке фронта длиной всего в несколько километров. На этом фоне наша встреча с дронами кажется просто мелочью. Кстати, после этого мы удостоверились, что многие дома в Селидово целы и в некоторые уже вернулись люди. Верный признак того, что мирная жизнь на подходе.