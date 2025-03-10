Объявлены победители фестиваля «Дух огня»

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Конкурс завершился в Ханты-Мансийске.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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В Ханты-Мансийске объявили победителей международного фестиваля кинодебютов «Дух огня». Главный приз конкурса — награду «Золотая тайга» — получил режиссер Сергей Члиянц за фильм «Ветер». Картина, по словам членов жюри, вызвала активную дискуссию среди участников.

Среди отмеченных фильмов — и работа Кирилла Султанова «Наступит лето». Она получила приз президента фестиваля Эмира Кустурицы. Сам сербский режиссер подчеркнул, что важно сохранять традиции и уникальность российского кино.

«У вас есть советское кино, в котором самые лучшие режиссеры… Очень хорошие фильмы у вас. И я думаю, что советская традиция — самая лучшая традиция в Европе, в мире. Там есть и язык советского фильма, который я очень люблю», — сказал Эмир Кустурица.

Всего на фестивале вручили порядка 15 наград. Помимо российских картин, работы представили режиссеры из Ирана, Канады, Казахстана и Колумбии.

В этом году отдельный блок посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. А во время деловой программы участники обсудили развитие кинопроизводства в странах БРИКС.

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