Число погибших из-за атаки ВСУ на рынок в Херсонской области увеличилось

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Число погибших из-за атаки ВСУ на рынок в Херсонской области увеличилось до 4

Фото, видео: Telegram/Владимир Сальдо/SALDO_VGA; 5-tv.ru

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Еще четырех пострадавших доставили на лечение в Крым, они находятся в крайне тяжелом состоянии.

Число погибших при ударе украинских боевиков по рынку в Великих Копанях Херсонской области увеличилось до четырех, среди них и 15-летний подросток.

С травмами различной степени тяжести госпитализированы семеро пострадавших. Ранены и медики, которые приехали оказывать помощь.

Машина скорой помощи в результате повторного удара выгорела дотла.

Боевики ударили по торговым рядам с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS в самый разгар дня, когда на рынке особенно многолюдно. Били целенаправленно, чтобы было как можно больше жертв.

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Число погибших из-за атаки ВСУ на рынок в Херсонской области увеличилось

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