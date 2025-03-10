Число погибших из-за атаки ВСУ на рынок в Херсонской области увеличилось

Еще четырех пострадавших доставили на лечение в Крым, они находятся в крайне тяжелом состоянии.

Число погибших при ударе украинских боевиков по рынку в Великих Копанях Херсонской области увеличилось до четырех, среди них и 15-летний подросток.

С травмами различной степени тяжести госпитализированы семеро пострадавших. Ранены и медики, которые приехали оказывать помощь.

Машина скорой помощи в результате повторного удара выгорела дотла.

Боевики ударили по торговым рядам с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS в самый разгар дня, когда на рынке особенно многолюдно. Били целенаправленно, чтобы было как можно больше жертв.