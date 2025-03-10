Все участники спецоперации получат статус ветеранов боевых действий

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Владимир Путин поручил разработать региональный стандарт социальной помощи российским бойцам.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, которые касаются мер поддержки бойцов спецоперации и их семей. Список опубликован на сайте Кремля.

Так, до 7 апреля глава государства потребовал разработать региональный стандарт социальной помощи военным. А до конца текущего месяца — создать механизм, который позволит присваивать статус ветерана боевых действий всем категориям лиц, которые принимали участие в спецоперации.

Кроме того, все, кто служил в составе формирований ДНР и ЛНР не менее полугода — должны быть освобождены от призыва в армию.

Также фонд «Защитники Отечества» теперь должен будет оказывать помощь родным пропавших без вести. Раньше сотрудники курировали только семьи погибших.

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