Первый советский фильм-катастрофа: как снимали «Экипаж»

В 1979 году в СССР вышел первый фильм-катастрофа «Экипаж». Эта картина произвела настоящий фурор среди зрителей благодаря своему сложному сюжету, в котором переплетались любовные линии и семейные драмы. Впервые в отечественном кино была показана откровенная сцена, что стало настоящим шоком для зрителей. Фильм состоит из двух разных по жанру серий: первая — бытовая мелодрама, а вторая — фильм-катастрофа.

Примечательно, что процесс съемок также был полон трудностей и проблем, с которыми режиссеру картины Александру Митте пришлось столкнуться. В чем же секрет успеха и что стояло за созданием этой картины?

Идея, которая не могла остаться без внимания

Митта обратился к двум известным кинодраматургам — Юлию Дунскому и Валерию Фриду — с предложением написать сценарий для фильма, который мог бы заполнить пустующую нишу в советском кино.

Чтобы привлечь внимание, сценаристы должны были создать сюжет, в котором авиационная катастрофа станет неотъемлемой частью истории. Так родилась идея картины, которая в будущем станет символом жанра, но в начале все выглядело не так однозначно.

Первоначальное название фильма было довольно техничным — «Запас прочности». Однако при обсуждении с прокатчиками оно оказалось невыгодным для широкого зрительского круга. Чтобы найти более привлекательное название, режиссер предложил необычный способ: 100 евро тому, кто предложит лучший вариант.

В конечном счете, этот конкурс не принес ожидаемых результатов, и единственным достойным вариантом оказалось название, предложенное самим режиссером — «Экипаж».

Кадр из х/ф «Экипаж». реж.: Александр Митта, 1979 г.

Проблемы с советской цензурой

По первоначальному замыслу, в фильме должно было произойти крушение советского самолета. Однако руководство страны не поддержало эту идею, так как в министерстве авиации считали, что советские самолеты — самые надежные в мире.

Митта не хотел отказываться от идеи авиакатастрофы и вместе со сценаристами нашел компромиссное решение. В новой версии фильма место действия переносится в вымышленный африканский город Бидри, а причиной падения самолета становится стихийное бедствие, а не техническая неисправность.

Остросюжетный микс жанров: любовная драма и катастрофа

С первых же минут фильм захватил зрителей не только напряженной атмосферой, но и глубокими человеческими драмами, переплетающимися с элементами триллера.

Картина состоит из двух совершенно разных частей: одна — это бытовая мелодрама, полная семейных страстей и переживаний, а другая — настоящий фильм-катастрофа, где главные герои борются за жизнь в экстремальных условиях.

Одной из причин, по которой фильм стал таким популярным, была его откровенность. «Экипаж» смело экспериментировал с темами, которые раньше в советском кино были почти табу. Одной из таких сцен, вызвавших немалое удивление у зрителей, стала интимная сцена, которая шокировала аудиторию своей откровенностью.

Кадр из х/ф «Экипаж». реж.: Александр Митта, 1979 г.

Катастрофа за кадром: как создавался фильм

Но не только сценарий и актерская игра сделали «Экипаж» таким успешным. Съемочный процесс был полон трудностей. Режиссеру пришлось столкнуться с множеством проблем, включая непредсказуемые погодные условия, технические сбои и даже проблемы с финансированием.

Не меньшую интригу вызвал отказ некоторых актеров от участия в фильме. Изначально режиссер планировал собрать на главные роли настоящих звезд. В его задумке — Алексей Петренко в роли командира корабля, Николай Караченцов как второй пилот, Олег Даль — бортинженер и ловелас, а стюардессу должна была сыграть Елена Проклова. Но жизнь внесла свои коррективы.

Петренко отказался сразу же, а Караченцов почти в последний момент сообщил, что занят в других проектах и может сниматься только дважды в неделю. Проклова же оказалась поглощена театральными постановками, а Даль, несмотря на то что успел отсняться две недели, тоже снялся с проекта, сославшись на ухудшение здоровья.

В результате режиссеру пришлось срочно искать замену. На главные роли были утверждены новые актеры: Георгий Жженов, Анатолий Васильев, Леонид Филатов и Александра Яковлева. Но это было только начало трудностей.

Одной из самых сложных задач стало утверждение стюардессы. Кандидатуру Александры Иванес выбрали не сразу, и выбор оказался действительно экстраординарным. После того как директор фильма поехал в театральное училище и попытался уговорить девушку принять участие в съемках, выяснилось, что Александра была отчислена из образовательного учреждения за частые опоздания и срывы репетиций. Ректор училища предупредил кинематографистов о непростом характере девушки, но на тот момент команда фильма решила рискнуть.

И, казалось бы, фильм мог бы вернуться на прежний курс. Но на съемочной площадке Иванес оказалась не самой легкой партнершей. Ее поведение было весьма непредсказуемым: актриса часто действовала по своему усмотрению, не согласовывая решения с режиссером и коллегами. Несмотря на все трудности, съемочная группа продолжала работать, в надежде, что результат оправдает все ожидания.

Однако на стадии монтажа произошел еще один неприятный инцидент. Александра вышла замуж и изменила фамилию, но не предупредила об этом ни режиссера, ни монтажеров. Когда она узнала, что титры уже готовы с ее старой фамилией, разразился настоящий скандал. В ответ актриса потребовала переписать титры с учетом новой фамилии.



Кадр из х/ф «Экипаж». реж.: Александр Митта, 1979 г.

От поиска самолета до вспыхнувшего огня

Съемки в советском кино порой ставили перед режиссерами нестандартные задачи, и одна из таких историй случилась на съемочной площадке «Экипажа», где главной площадкой должен был стать настоящий авиалайнер. Однако заполучить реальный самолет оказалось дорогим удовольствием.

Причем авиалайнеры, которые раньше использовались для съемок, в СССР были списаны, и на тот момент найти Ту-154 для съемок было почти невозможно. В это же время в новосибирском аэропорту Толмачево случайно произошел инцидент, который спас положение режиссера.

По всей видимости, все произошло из-за халатности: в одном из самолетов Ту-154А загорелась верхняя часть фюзеляжа. Пожар затронул только верх, а хвостовая часть машины осталась почти целой. Это стало настоящим подарком для команды кинематографистов. Самолет транспортировали в Москву, где смогли снять сцены, посвященные ликвидации неисправности.

Но история не заканчивается на этом: в процессе съемок неожиданно появилось и «тело» самолета. Все случилось, когда в ходе рейса Киев-Москва на борту одного из лайнеров разлилась ртуть. Машину отправили на демеркуризацию, а режиссер Александр Митта поспешил к министру авиации с просьбой отснять несколько сцен до возвращения самолета в эксплуатацию. Напряжение на площадке нарастало, ведь время поджимало.

Главная сцена фильма, в которой должен был произойти взрыв, оставалась неотснятой, и Митта решил использовать фюзеляж Ту-114, который был на одном из кладбищ самолетов. Это был не просто старый корпус, а настоящая декорация, вокруг которой строились съемочные процессы. Пиротехники привезли шесть тонн горючего, провели необходимые проводки для взрывов и подготовились к съемкам.

Но все пошло не так, как планировалось: в момент установки оборудования провода дали искру. Залитый соляркой самолет моментально воспламенился. К несчастью, съемки так и не успели начаться: вместо сцен с эффектным взрывом режиссер и оператор прибыли на место, где осталась лишь пепелище. В конечном итоге эпизоды с взрывами все-таки были сняты, но уже на частях самолетов, попавших в аварию.

Первая откровенная сцена в советском кино: за кулисами скандала

Советское кино всегда было строгим в вопросах морали и цензуры, но в один момент на экранах появился фильм, который навсегда изменил представление о том, что можно показывать в отечественном кинематографе. Речь идет о знаменитой эротической сцене, снятой на «Мосфильме», которая стала настоящим шоком для зрителей и вызвала немалые проблемы на съемочной площадке.

Съемки этой сцены проходили в ночное время. Актриса Александра Яковлева, для которой это была первая крупная роль, без малейших колебаний согласилась на откровенные кадры. Она с легкостью снимала одежду и бегала перед камерой, не стесняясь.

Однако не все участники съемочной группы оказались такими смелыми.

Леонид Филатов, уже тогда известный актер, наотрез отказался сниматься без брюк. В результате все его постельные сцены пришлось снимать в джинсах, прикрытых простыней. Эта деталь стала одним из интереснейших парадоксов всей съемочной группы.

Отснятые кадры передали в лабораторию для проверки фокуса пленки. Но реакция работников студии была неожиданной: увидев откровенные эпизоды, они не скрыли своего возмущения. Работницы киностудии сразу же донесли до дирекции, утверждая, что режиссер снимает «развратные сцены» по ночам.

Как результат, поднялась волна недовольства, и вскоре дирекция приняла решение привести отснятые материалы «в соответствие с этическими нормами». Это означало, что наиболее откровенные моменты были вырезаны, а в фильм попало лишь 20% того, что было снято.

Несмотря на жесткую цензуру, те кадры, что все же оказались в фильме, произвели настоящий фурор. Советские зрители, привыкшие к сдержанности и осторожности в кинематографе, были потрясены. Сцена, которая по сегодняшним меркам может показаться абсолютно невинной, вызвала бурю обсуждений и стала предметом обсуждений в самых разных кругах.

Леонид Филатов, сыгравший роль героя-сердцееда, вдруг стал секс-символом советского кино. Его образ, на экране столь привлекательный и страстный, контрастировал с его реальной жизнью, где он оставался скромным и скованным человеком. Это противоречие только усилило интерес к его личности и роли.



Кадр из х/ф «Экипаж». реж.: Александр Митта, 1979 г.

Измененный финал: неожиданный поворот судьбы в кино

Когда речь заходит о культовых фильмах, немногие задумываются о том, какие изменения претерпели картины до того, как они оказались на экранах.

Изначально в сценарии фильма командир экипажа, переживший стрессовую ситуацию, должен был погибнуть от сердечного приступа. Смертельный исход, казалось бы, логично завершал бы драму, добавив глубины и трагизма истории.

Но министерство авиации и кинематографисты, не согласные с таким разворотом событий, потребовали изменения. Идея трагичной смерти героя была воспринята как слишком мрачная и не подходящая для зрителя.

Александр Митта не собирался так просто уступать. Он месяцами отстаивал авторский финал, но в конце концов был вынужден идти на уступки. После долгих переговоров фильм обрел новый финал — сцена в больнице, где экипаж навещает выжившего командира. Этот штрих стал своеобразным компромиссом между искусством и требованиями чиновников.

Рекорды и признание

С первых дней показа фильм привлек внимание, а к концу первого года его посмотрело 71,1 миллиона человек. Это был феноменальный успех, который вывел картину на шестое место по числу зрителей среди всех советских фильмов на то время.