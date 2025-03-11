Артиллеристы громят пункты управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как артиллеристы ударили по пехоте ВСУ в Херсонской области
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
Работают расчеты РСЗО «Град».
Артиллеристы из расчета РСЗО БМ-21 «Град» ударили по району сосредоточения сил ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Корректировка огня нашей артиллерии ведется с помощью разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР». В ходе выполнения боевой задачи была уничтожена живая сила противника, а также техника и пункты управления дронами.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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