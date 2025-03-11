Джорджеску обжалует решение ЦИК Румынии

Накануне политика отстранили от президентской гонки.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pasarica/SPORT PICT; 5-tv.ru

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Фаворит президентской гонки в Румынии, Кэлин Джорджеску, обжалует в суде отказ Центризбиркома утвердить его кандидатом на высший пост в стране. Об этом политик заявил сегодня после встречи с лидерами двух оппозиционных партий, которые поддержали его на фоне преследований по политическим мотивам.

ЦИК отстранил Джорджеску от участия в выборах 4 мая, так и не объяснив причин, после чего на улицы Бухареста вышли тысячи его сторонников. В столкновениях пострадали десятки демонстрантов и 13 жандармов.

Ранее Еврокомиссия потребовала любыми способами не допустить избрания на пост президента в стране политика, который жестко критиковал евробюрократию и НАТО, называл позором размещение американских ракет на территории страны и призывал Запад немедленно прекратить поставки оружия Киеву.

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