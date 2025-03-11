Макрон обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Молдове

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МИД РФ назвал заявления президента Франции клеветой.

Фото, видео: www.globallookpress.com/L.Urman; 5-tv.ru

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Президент Франции обвинил Россию во вмешательстве в дела Молдавии. Эммануэль Макрон на встрече с Майей Санду заявил, что Москва, якобы, пытается дестабилизировать ситуацию в стране и для этого даже прибегла к энергетическому шантажу.

«Совсем недавно, в ходе реформы закона о правах человека и образовании, Россия вновь прибегла к энергетическому шантажу, пытаясь ослабить экономику Молдовы и одновременно спровоцировать кризис в Приднестровье. Как это часто бывает, Москва создает кризисы только для того, чтобы заявить, что она хочет помочь разрешить их на своих условиях и для продвижения своих интересов», — сказал Эммануэль Макрон.

В МИД России заявления французского президента назвали откровенной ложью, ставшей уже привычной для французских властей. Там напомнили, что критическая ситуация в Молдавии сложилась именно в следствие отказа Украины продлить транзит российского газа в ЕС.

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