Макрон обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Молдове

Президент Франции обвинил Россию во вмешательстве в дела Молдавии. Эммануэль Макрон на встрече с Майей Санду заявил, что Москва, якобы, пытается дестабилизировать ситуацию в стране и для этого даже прибегла к энергетическому шантажу.

«Совсем недавно, в ходе реформы закона о правах человека и образовании, Россия вновь прибегла к энергетическому шантажу, пытаясь ослабить экономику Молдовы и одновременно спровоцировать кризис в Приднестровье. Как это часто бывает, Москва создает кризисы только для того, чтобы заявить, что она хочет помочь разрешить их на своих условиях и для продвижения своих интересов», — сказал Эммануэль Макрон.

В МИД России заявления французского президента назвали откровенной ложью, ставшей уже привычной для французских властей. Там напомнили, что критическая ситуация в Молдавии сложилась именно в следствие отказа Украины продлить транзит российского газа в ЕС.