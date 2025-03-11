Власти эвакуировали более тысячи человек из опасной зоны, но под угрозой остаются десятки тысяч жителей.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Luca Renner; 5-tv.ru

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Устрашающие кадры поступили из Центральной Америки. Всего в шестидесяти километрах от Гватемалы, города и столицы одноименной страны, сейчас извергается вулкан Фуэго.

Власти уже эвакуировали из опасной зоны больше тысячи человек, но под угрозой потерять свои дома находится больше тридцати тысяч местных жителей.

Принято решение закрыть все школы и перекрыть главную дорогу.

Пока о пострадавших не сообщается. Но в памяти людей еще свежо извержение Фуэго 2023 года и особенно 2018 года, когда погибли либо пропали без вести несколько сотен человек.

Причем, по словам специалистов, наибольшую опасность представляет даже не само извержение, а своего рода цунами из пепла, камней и грязи.

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