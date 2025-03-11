Число погибших в результате атаки беспилотников ВСУ выросло до двух
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Число погибших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских боевиков выросло до двух человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Глава Подмосковья заявил, что мужчина умер в больнице Видного. Семьям обоих погибших мужчин выплатят по миллиону рублей. Пострадавшие также получат от государства поддержку, размер выплат будет варьироваться по тяжести травм — от 100 до 500 тысяч рублей.
В Видном пострадали шесть человек, среди них — четырехлетний ребенок. В Домодедово и Ленинском городском округе области ранены еще трое. В Раменском — пять человек.
Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по 205-й статье УК РФ (Теракт). Минувшая ночь стала самой массированной атакой дронов ВСУ за 2025 год. Известно, что на территории государства силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 337 БПЛА, над Москвой и Подмосковьем — 91.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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