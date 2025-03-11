Число погибших в результате атаки беспилотников ВСУ выросло до двух

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 72 0

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Число погибших в результате атаки беспилотников ВСУ выросло до двух

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Атака беспилотников на Москву

Число погибших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских боевиков выросло до двух человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья заявил, что мужчина умер в больнице Видного. Семьям обоих погибших мужчин выплатят по миллиону рублей. Пострадавшие также получат от государства поддержку, размер выплат будет варьироваться по тяжести травм — от 100 до 500 тысяч рублей.

В Видном пострадали шесть человек, среди них — четырехлетний ребенок. В Домодедово и Ленинском городском округе области ранены еще трое. В Раменском — пять человек.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по 205-й статье УК РФ (Теракт). Минувшая ночь стала самой массированной атакой дронов ВСУ за 2025 год. Известно, что на территории государства силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 337 БПЛА, над Москвой и Подмосковьем — 91.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
11 мар
Захарова: Украина намеренно атаковала регионы РФ дронами в день визита генсека ОБСЕ
11 мар
В Липецкой области из-за атаки беспилотников ВСУ пострадал мужчина
11 мар
Средства ПВО за ночь уничтожили более 300 беспилотников над регионами России
11 мар
Под Белгородом 36 населенных пунктов остаются без света из-за атаки дронов ВСУ
8 мар
В Ростовской области жилой дом загорелся после падения дрона ВСУ
8 мар
Менее чем за два часа силы ПВО России уничтожили пять беспилотников ВСУ
8 мар
В Ленинградской области отразили атаку дрона ВСУ на нефтеперерабатывающий завод
8 мар
Над регионами России за ночь сбили 31 украинский беспилотник
7 мар
За ночь силы ПВО России сбили 39 украинских дронов
6 мар
Силы ПВО России за ночь сбили один украинский дрон
+5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
88.39
-0.75 95.44
-1.42
Какая ты героиня корейских дорам по знаку зодиака

Последние новости

11:42
Бактерии и грибки: врач предупредила об опасности использования пробников косметики
11:20
Захарова: Украина намеренно атаковала регионы РФ дронами в день визита генсека ОБСЕ
11:12
Пока на паузе: когда США продолжат поставлять вооружение на Украину
10:55
Корабли Северного флота РФ провели «атаку» на подводную лодку в Баренцевом море
10:45
Агрессивный и непредсказуемый: что влияет на развитие рака поджелудочной железы
10:35
Число погибших в результате атаки беспилотников ВСУ выросло до двух

Сейчас читают

«Сотни боевых беспилотников»: массовая атака дронов ВСУ на Москву и область
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской