Киев пошел на уступки: западная пресса обсуждает итоги переговоров США и Украины

Эфирная новость 37 0

The New York Times: Украина теперь не требует гарантий безопасности

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Встреча в Джидде стала центральной темой многих зарубежных СМИ.

Переговоры в Джидде стали одной из центральных тем западных СМИ. И многие отмечают, что Киеву после провального визита Зеленского в Вашингтон пришлось поступиться своими принципами.

Так, The New York Times пишет, что Украина теперь не требует гарантий безопасности как минимум до вступления в силу соглашения о прекращении огня.

CBS, в свою очередь, подмечает, что Киев пошел на предложения США, потому что не сможет дальше оставаться без американской военной помощи и разведданных.

Позитивно оценила итоги переговоров в Саудовской Аравии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в последнее время выступавшая исключительно с воинственной риторикой. Она заявила, что встреча может стать шагом к миру на Украине.

Тема:
Спецоперация
12 мар
Российские военные рассказали об освобождении Черкасского Перечного
12 мар
Начинается челночная дипломатия: итоги переговоров США и Украины в Джидде
11 мар
Украина готова к введению режима 30-дневного прекращения огня
11 мар
Путин обсудил с губернатором Архангельской области развитие региона
11 мар
Армия России освободила населенный пункт Горького в ДНР
11 мар
Бойцы армии России освободили 12 населенных пунктов в Курской области
11 мар
Расчет «Акации» настиг бежавших из Великой Новоселки боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11 мар
Артиллеристы громят пункты управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра. Лучшее видео из зоны СВО
11 мар
Мировые СМИ активно обсуждают смелую операцию ВС РФ в пригороде Суджи
11 мар
«Противник не ожидал»: раскрыты детали уникальной операции в пригороде Суджи
+6° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
86.57
-1.82 93.66
-1.78
Какая ты героиня корейских дорам по знаку зодиака

Последние новости

4:35
Коммунальщики в Петербурге устроили пылевую бурю после неудачной уборки дорог
4:15
Российские военные рассказали об освобождении Черкасского Перечного
3:55
Сезонные изменения весной влияют на сердечно-сосудистую систему
3:35
Киев пошел на уступки: западная пресса обсуждает итоги переговоров США и Украины
3:15
Начинается челночная дипломатия: итоги переговоров США и Украины в Джидде
2:55
В популярном в РФ креме для лечения акне нашли вызывающее рак вещество

Сейчас читают

«На каждом шагу»: Наталья Соловей пожаловалась на абьюзеров
В Псковской области найдена сумка с телом новорожденной девочки
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской