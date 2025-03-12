Киев пошел на уступки: западная пресса обсуждает итоги переговоров США и Украины
The New York Times: Украина теперь не требует гарантий безопасности
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru
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Встреча в Джидде стала центральной темой многих зарубежных СМИ.
Переговоры в Джидде стали одной из центральных тем западных СМИ. И многие отмечают, что Киеву после провального визита Зеленского в Вашингтон пришлось поступиться своими принципами.
Так, The New York Times пишет, что Украина теперь не требует гарантий безопасности как минимум до вступления в силу соглашения о прекращении огня.
CBS, в свою очередь, подмечает, что Киев пошел на предложения США, потому что не сможет дальше оставаться без американской военной помощи и разведданных.
Позитивно оценила итоги переговоров в Саудовской Аравии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в последнее время выступавшая исключительно с воинственной риторикой. Она заявила, что встреча может стать шагом к миру на Украине.
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