Китаянке помогли клонировать любимую собаку

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Новый пес оказался полной копией прежнего.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sea/Sipa Asia; 5-tv.ru

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Китайские ученые придумали, как подарить вечную жизнь домашним животным. Жительница Поднебесной потратила 160 тысяч юаней или чуть меньше двух миллионов рублей на то, чтобы клонировать любимого добермана по кличке Джокер.

Пес умер несколько лет назад, но благодаря тому, что хозяйка сохранила кусочек его шерсти, специалисты по генной инженерии сумели сделать практически полную копию собаки, которая не отличается от прежней ни внешне, ни даже по повадкам.

Хозяйка счастлива, но многие продолжают задаваться вопросом, насколько этично менять законы природы…

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