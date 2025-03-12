Оппозиция одерживает победу на парламентских выборах в Гренландии

В Гренландии подводят первые итоги парламентских выборов. По предварительным подсчетам, побеждает оппозиционная партия «Демократы». Она набрала почти 30% голосов.

Этот политический блок выступает за проведения референдума независимости от Дании.

На фоне угроз американского президента аннексировать остров, в Гренландии зафиксировали почти рекордную явку — она составила свыше 73%.

Избирательные участки не смогли справиться с таким потоком людей, время работы избирательных участков пришлось продлевать.