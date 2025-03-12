Мечты должны сбываться: школьницы из ДНР впервые побывали на концерте SHAMAN

Девочки не только насладились творчеством исполнителя, но и спели с ним вместе!

У двух школьниц из ДНР Маргариты и Дарьи сбылись сразу две мечты — побывать в Москве и на концерте заслуженного артиста России Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказали сами гостьи столицы.

По словам подростков, осуществить их мечту им помог Александр Волошин, сенатор от ДНР, который посещал музыкальную школу, где они учатся. Узнав о желании детей увидеть Москву, он с радостью организовал поездку и даже подарил им возможность побывать на концерте SHAMAN.

«Я исполняла песню „Встанем“. Она очень патриотичная и часто подходила к праздникам всяким. И меня часто звали выступать с этой песней. Я изучала его песни, исполняла. Голос у него очень интересный. Звучит классно!» — рассказала Маргарита.

Дарья согласилась с подругой, сказав, что вокальные данные SHAMAN — «огонь».

Девочки признались, что им ближе лирические композиции Дронова, в то время как на их малой родине, в ДНР, чаще слушают патриотические песни исполнителя.

Ранее 5-tv.ru писало о том, что SHAMAN спел вместе с этими девочками на своем концерте.