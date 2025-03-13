«Нагрузки сумасшедшие»: Сухоруков перенес операцию на сердце

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 17 0

Виктор Сухоруков перенес операцию на сердце

Виктор Сухоруков перенес операцию на сердце

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ERS/Андрей Эрштрем

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Актер восстанавливается в больнице.

Народный артист России Виктор Сухоруков перенес операцию на открытом сердце. В настоящий момент актер проходит реабилитацию в одной из московских клиник под врачебным контролем. Информацию он подтвердил «МК».

По словам Сухорукова, еще в начале марта у него случился острый инфаркт миокарда. Врачи провели коронарное шунтирование при искусственном кровообращении. Артист очень хвалил врачей, спасших ему жизнь.

«Грандиозные врачи, грандиозные!», — отметил он в беседе с корреспондентом «МК».

Причин для беспокойства, вспоминал Сухоруков, не было. Напротив, артист ощущал прилив сил и собирался отправиться в Саратов. За месяц до инцидента он посетил шесть российских городов и был задействован в съемках кинокартины «Красавица в Петербурге».

Несмотря на «сумасшедшие» нагрузки, Сухоруков не жаловался на усталость, пока внезапно ему не стало плохо. Теперь спектакли на два-три месяца вперед придется отменить.

К слову, в 2008 году у Сухорукова уже случался инфаркт.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Виктора Сухорукова редко зовут в кино.

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