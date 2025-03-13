«Ведем переговоры»: Путин высказался о возвращении западных компаний в РФ

В последнее время политики и экономисты все чаще рассуждают на тему возобновления работы зарубежных магазинов.

В настоящий момент в закрытом режиме ведутся переговоры о возвращении иностранных компаний на российский рынок. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

«А вот уже сегодня мы в закрытом пока режиме, но ведем переговоры по инициативе некоторых наших партнеров о возможном возвращении их на наш рынок», — сказал президент.

Российский лидер подчеркнул, что возвращение зарубежных компаний может благоприятно отразиться как на деятельности западных предприятий, так и российских.

В заключение президент отметил, что данный вопрос обсуждается в спокойном режиме, а также с учетом взаимных интересов.

К слову, в последнее время все чаще экономисты и политики рассуждают о вероятном возвращении зарубежных брендов и компаний на рынок РФ. Все они отказались сотрудничать с Москвой после начала спецоперации на Украине.

Но с тех пор как Дональд Трамп стал президентом США и пообещал приложить все усилия для урегулирования конфликта, ситуация изменилась. Предполагается, что после телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным решение вопроса не за горами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутаты обсудили возврат иностранных компаний в Россию на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.