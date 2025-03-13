«Ведем переговоры»: Путин высказался о возвращении западных компаний в РФ

Путин: переговоры о возвращении западных компаний в РФ ведутся в закрытом режиме
Фото, видео: © РИА Новости/Валерий Мельников; 5-tv.ru
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В последнее время политики и экономисты все чаще рассуждают на тему возобновления работы зарубежных магазинов.
В настоящий момент в закрытом режиме ведутся переговоры о возвращении иностранных компаний на российский рынок. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
«А вот уже сегодня мы в закрытом пока режиме, но ведем переговоры по инициативе некоторых наших партнеров о возможном возвращении их на наш рынок», — сказал президент.
Российский лидер подчеркнул, что возвращение зарубежных компаний может благоприятно отразиться как на деятельности западных предприятий, так и российских.
В заключение президент отметил, что данный вопрос обсуждается в спокойном режиме, а также с учетом взаимных интересов.
К слову, в последнее время все чаще экономисты и политики рассуждают о вероятном возвращении зарубежных брендов и компаний на рынок РФ. Все они отказались сотрудничать с Москвой после начала спецоперации на Украине.
Но с тех пор как Дональд Трамп стал президентом США и пообещал приложить все усилия для урегулирования конфликта, ситуация изменилась. Предполагается, что после телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным решение вопроса не за горами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутаты обсудили возврат иностранных компаний в Россию на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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