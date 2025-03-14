Штурмовики группировки «Север» взяли «опорник» неприятеля. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 14 0

Опубликовано видео тренировки штурмовиков группировки «Север»

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Подразделения 44-го армейского корпуса проходят спецкурс на полигоне, повышая уровень боевых навыков.

Штурмовые подразделения 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» захватили опорный пункт противника в ходе учений на полигоне. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Бойцы задачу выполнили. Продвижение штурмовиков поддерживали дроны-камикадзе.

Подготовка бойцов на специальных полигонах ведется комплексно. В ходе выполнения «боевых задач» применяются расчеты РПГ, АГС-17, операторы FPV-дронов, пулеметчики и группы эвакуации.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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