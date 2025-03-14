Джастин Бибер о своих психологических проблемах: «Я чувствовал себя подлецом»

Оказывается, и популярности во всем мире может быть недостаточно, чтобы поверить в себя.

Канадский певец Джастин Бибер откровенно поговорил с поклонниками о своем психологическом состоянии. В личном блоге он опубликовал обращение, в котором признался — опасения о его ментальном здоровье не были напрасны. По словам артиста, он никогда не ощущал себя победителем.

Виной тому синдром самозванца. Да, это не тяжелое психическое расстройство, но трудностей доставляет много. Особенно человеку, чья жизнь проходит под прицелами камер, чьи поступки и решения оценивают миллионы незнакомых людей. Из-за этого Джастин не смог спеть ни слова, когда жена впервые после ареста рэпера P. Diddy заставила его выйти на сцену.

«Всю мою жизнь люди говорили мне: „Вау, Джастин, ты этого заслуживаешь“. И лично я всегда чувствовал себя недостойным, как будто я был мошенником, когда люди говорили мне, что я чего-то заслуживаю. Я чувствовал себя подлецом, как будто, черт возьми, если бы они только знали мои мысли, насколько я мнительный, насколько я эгоистичен на самом деле, они бы так не сказали», — заявил Бибер.

По словам артиста, осознание собственной трусости, слабости, неподготовленности и непрофессионализма преследует его постоянно. Очевидно, поэтому певец не может скрыть дискомфорта, когда за ним бегут папарацци на светских мероприятиях, и часто прячется за спиной Хейли. Всем, кто испытывал подобное, исполнитель написал: «Добро пожаловать в клуб».

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему Джастин Бибер плачет при любом упоминании P. Diddy. Как известно, Шона Комбса (настоящее имя рэпера. — Прим. ред.) обвиняют в ряде серьезных преступлений — изнасилованиях, торговле людьми, угрозах убийством и связях с наркобизнесом.