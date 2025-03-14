Бывшая невестка Трампа встречается с гольфистом Тайгером Вудсом

Пара завела роман в день Благодарения.

Экс-невестка американского лидера Дональда Трампа Ванесса Трамп встречается с гольфистом Тайгером Вудсом. Как сообщила Daily Mail, 49-летний гольфист и 47-летняя экс-супруга Дональда Трампа-младшего начали встречаться еще в День благодарения.

Вудс и Трамп проживают всего в 20 минутах друг от друга в престижном районе Палм-Бич, и недавно их заметили вместе на одном из турниров. Близкие знакомые пары подтверждают, что их отношения уже известны в кругах семьи Трамп, включая пятерых детей Ванессы. Инсайдеры сообщают, что, несмотря на близость, пара предпочитает не афишировать свои отношения, ограничиваясь вечерами наедине и уютными встречами дома.

Любопытно, что у пары есть общие интересы в спорте. Старшая дочь Ванессы, Кай, и сын Вудса, Чарли, оба увлекаются гольфом, и даже учатся в одной школе — The Benjamin School, где обучение стоит почти 40 тысяч долларов в год.

Однако у Вудса не только личные успехи. Он готовится к возвращению в спорт после серьезной травмы ахиллова сухожилия, которая временно отстранила его от участия в Мастерсе в следующем месяце.

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