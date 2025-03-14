Лукашенко обсудил с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 29 0

Об этом он заявил во время выступления в Совете Федерации РФ.

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; 5-tv.ru

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Белоруссия обратилась к России с просьбой построить вторую атомную электростанцию (АЭС). Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.

«По второй станции мы вчера обсуждали, если будет потребность в Белоруссии в атомной энергии, вообще в электричестве большая, мы будем строить. Если нет — зачем строить? Правильный подход», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что в стране растет потребность, связанная с потреблением электроэнергии. Причиной этому служит строительство новых жилых кварталов, отопление которых происходит за счет электричества.

Лукашенко уточнил, что Белоруссия готова самостоятельно построить вторую электростанцию, кроме реактора и турбин. Построить ее можно будет на восточных границах Белоруссии.

Таким образом, если случится что-нибудь непредвиденное, можно будет обеспечить электричеством и новые российские регионы, заключил Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал о главных итогах пресс-конференции Путина и Лукашенко. Один из главных вопросов на встрече — украинский конфликт.

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