В проекте коммюнике G7 не упоминалось введение новых санкций против РФ

Проект коммюнике министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) не упоминает новые возможные санкции против России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Главы МИД стран G7 обсуждали совместное заявление, где говорится о стремлении сохранить единство на фоне торговых разногласий с США и ситуацией на Украине.

В итоговом проекте не было ни слова о возможных санкционных мерах против РФ, но при этом данный проект приветствовал усилия США в Джидде и обязательство киевского режима к немедленному прекращению огня. Был также призыв в сторону России «последовать этому примеру».

Саммит глав МИД «Большой семерки» проходит на зимнем курорте Ла-Мальбе в канадской провинции Квебек. В ходе встречи обсуждалось совместное заявление

До этого Reuters сообщал о том, что Белый дом рассматривает планы возможного снятия санкций с РФ. Пока что ведомства ведут подготовку предложения по снятию ограничений с отдельных юридических и физических лиц, чтобы представители Штатов могли обсудить его с российскими коллегами из в ближайшие дни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США выступили против упоминания России как агрессора в заявлении G7.