В проекте коммюнике G7 не упоминалось введение новых санкций против РФ

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 30 0

Саммит глав МИД «Большой семерки» проходит на зимнем курорте Ла-Мальбе в канадской провинции Квебек.

В проекте коммюнике G7 не упоминалось введение новых санкций против РФ

Фото: Reuters/Mathieu Belanger

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Проект коммюнике министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) не упоминает новые возможные санкции против России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Главы МИД стран G7 обсуждали совместное заявление, где говорится о стремлении сохранить единство на фоне торговых разногласий с США и ситуацией на Украине.

В итоговом проекте не было ни слова о возможных санкционных мерах против РФ, но при этом данный проект приветствовал усилия США в Джидде и обязательство киевского режима к немедленному прекращению огня. Был также призыв в сторону России «последовать этому примеру».

Саммит глав МИД «Большой семерки» проходит на зимнем курорте Ла-Мальбе в канадской провинции Квебек. В ходе встречи обсуждалось совместное заявление

До этого Reuters сообщал о том, что Белый дом рассматривает планы возможного снятия санкций с РФ. Пока что ведомства ведут подготовку предложения по снятию ограничений с отдельных юридических и физических лиц, чтобы представители Штатов могли обсудить его с российскими коллегами из в ближайшие дни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США выступили против упоминания России как агрессора в заявлении G7.

+12° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
86.62
0.05 94.26
0.29
Ошибка запомнится на 13 лет: чем опасен коридор затмений 14 — 29 марта 20...

Последние новости

18:30
Били, пытали, убивали: СК расследует преступления боевиков ВСУ в Курской области
18:14
Трамп просит РФ «пощадить» боевиков ВСУ в Курской области
18:11
Лукашенко: молодому поколению госуправленцев нужно «походить по говну» для опыта
17:58
«Меня буллили за то, что выглядела как мама»: дочь Картунковой травили в школе
17:41
СК признал потерпевшими более 70 человек по делу об атаке БПЛА на Москву
17:25
В проекте коммюнике G7 не упоминалось введение новых санкций против РФ

Сейчас читают

Неизвестный ворвался в детский сад в Москве и выстрелил в мужчину
Звезде 1970-х Галине Ненашевой потребовалась срочная медицинская помощь
«Это моя очень личная история»: SHAMAN представил новую песню «Бывшие»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской