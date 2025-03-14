Патрушев рассказал о роли цифровой трансформации в АПК

В частности, вице-премьер РФ отметил важность внедрения ИИ.

Цифровая трансформация обеспечивает оптимизацию ресурсов, сокращение потерь и рост производительности труда в сферах природопользования и агропромышленного комплекса. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев во время правительственного часа в Совете Федерации.

Патрушев отметил, что стратегическая задача в сфере цифровой трансформации обозначена в указе президента России Владимира Путина «О национальных целях развития».

«Без нее невозможно выполнить ориентиры по обеспечению экологического благополучия, наращиванию производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса», — сказал он.

Среди всех отраслей экономики в данный момент по темпам роста производительности труда лидирует агропромышленность. По словам вице-премьера, этот показатель вырос на 22% с 2018 по 2024 год, причем этот показатель во многом обеспечен использованием цифровых продуктов.

Патрушев отметил, что беспилотные системы экономят до 20% средств защиты растений и значительно сокращают затраты на технику, поэтому становятся в данный момент наиболее популярными.

Кроме того, цифровизация способствует экономии на логистике. Теперь цифровые платформы используют больше половины производителей.

Не менее важно начать использовать искусственный интеллект (ИИ) в сфере агропромышленного комплекса. По словам Патрушева, это позволит прогнозировать урожайность, выбирать нужные агротехнические решения, а также выстраивать маршруты работы техники.

ИИ стоит активно использовать в области экологии. Например, с помощью таких технологий можно научиться предотвращать утечки загрязняющих веществ, так как ИИ гораздо раньше человека распознает даже минимальные отклонения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между РФ и Узбекистаном вырос на 20%.