Дети Джина Хэкмена начали борьбу за его наследство

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 30 0

Актер завещал все жене.

Дети Джина Хэкмена начали борьбу за его наследство

Фото: www.globallookpress.com/Laura Luongo/PIP-Landmark via ww

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Джин Хэкмен, тело которого было обнаружено в конце февраля в собственном доме, указал в завещании лишь свою супругу, Бетси Аракаву, скончавшуюся вместе с ним. Собственные дети артиста остались не у дел и теперь начнут долгую борьбу за наследство отца. Об этом пишет портал TMZ.

Меж тем, детей у Хэкмена трое — сын Кристофер Аллен и две дочери Элизабет Джин и Лесли Энн. Их актеру родила первая супруга Фэй Малтис.

Отношения пары закончились в далеком 1986 году. После этого актер так и не смог выстроить доверительные отношения со своими отпрысками.

Смерть Джина Хэкмена

Тела Джина Хэкмена и его супруги были найдены в конце февраля в их доме. Изначально, следователи предполагали, что оба отравились газом, но позже стали известны точные причины смерти знаменитостей. Об этом писал 5-tv.ru.

На самом деле артист умер из-за проблем с сердцем. Его жена — от вирусной инфекции, сопровождающейся развитием сердечно-легочной недостаточности. Случилось все, предположительно, за месяц до того, как трупы были обнаружены. Ранее отмечалось, что тело Аракавы было частично мумифицированным, рядом находилась мертвая немецкая овчарка, которая скончалась, судя по всему, от голода и обезвоживания.

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
85.57
-1.05 93.61
-0.65
Ошибка запомнится на 13 лет: чем опасен коридор затмений 14 — 29 марта 20...

Последние новости

5:14
Госсекретарь США объявил посла ЮАР персоной нон грата за ненависть к Трампу
4:52
Дети Джина Хэкмена начали борьбу за его наследство
4:30
Владельцы Gucci за день потеряли 3 миллиарда после назначения Демны Гвасалии
4:08
Должность инспектора по вопросам ответственного обращения с животными могут ввести в Москве
3:46
Итальянские каникулы: Дмитрий Колдун пришел в ужас от европейских цен
3:24
Как отреагировал на свое отражение изуродованный в результате нападения собак мальчик из Сочи

Сейчас читают

«Кнопку нажал — и все»: певец Анохин рассказал о кризисе в творчестве
Группа «Пропаганда» выпустит песню с цитатами из речи Владимира Путина
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской