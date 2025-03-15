Дрю Берримор рассказала о сделанной в 17 лет пластике груди

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 31 0

Звезду не устраивал ее размер.

Дрю Берримор рассказала о сделанной в 17 лет пластике груди

Фото: www.globallookpress.com/face to face

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Актриса Дрю Бэрримор призналась, что в 17-летнем возрасте прибегала к услугам пластического хирурга. Об этом пишет Daily Mail.

Известно, что актриса делала пластику груди, но не такую, которую обычно делают девушки. Нет, Бэрримор, как и прочих, не устраивал ее размер, но в ее случае он был слишком большим. Актриса решилась лечь под нож хирурга, чтобы уменьшить грудь, а так, призналась звезда, она постоянно чувствовала себя «тяжелой и неловкой».

«Я очень люблю свое тело и то, какое оно сейчас. Есть что-то очень неловкое в женщинах и их груди… Когда она огромная, ты начинаешь очень стесняться. У вас болит спина… Это неудобно», — признавалась актриса ранее в интервью New York Daily News.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл смутило бесцеремонное поведение Дрю Бэрримор. Актриса, известная своей эмоциональностью, села слишком близко к Меган, что могло нарушить личные границы герцогини.

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