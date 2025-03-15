«Уладить спор»: во Франции мать с вооруженными сыновьями ворвались в школу

Они решили использовать радикальные меры для разрешения конфликта.

Во французском городе Пуасси мать с двумя сыновьями, вооруженные ножами, ворвались в лицей, чтобы «уладить спор». Об этом сообщает издание France News 24.

В материале отметили, что инциденту предшествовал конфликт одного из юношей с одноклассником. Он рассказал об этом своим родным и те решили разобраться с обидчиком, прихватив ножи.

«Трое вооруженных ножами людей ворвались в среднюю школу, чтобы „уладить спор“ с одним из учеников», — отмечает издание.

По информации журналистов, сотрудники правоохранительных органов уже задержали женщину и одного из ее сыновей. Другому удалось скрыться.

В январе во Франции произошел не менее громкий инцидент. Сотрудники полиции застрелили голого мужчину, который угрожал ножом прихожанам коллегиальной церкви Сен-Мартен.

Оказывается, вооруженный мужчина ворвался в церковь и начал выкрикивать угрозы. Затем подошел к алтарю и несколько раз ударил себя ножом. Полицейские не смогли его образумить. Тот предпринял попытку напасть на них, но по нему открыли огонь. В результате выстрелов безумец скончался.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в аэропорту Красноярска произошло нападение с применением ножа.