«Уладить спор»: во Франции мать с вооруженными сыновьями ворвались в школу

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 37 0

Вооруженные ножами мать с двумя сыновьями ворвались в школу во Франции

Вооруженные ножами мать с двумя сыновьями ворвались в школу во Франции

Фото: Reuters/Benoit Tessier

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Они решили использовать радикальные меры для разрешения конфликта.

Во французском городе Пуасси мать с двумя сыновьями, вооруженные ножами, ворвались в лицей, чтобы «уладить спор». Об этом сообщает издание France News 24.

В материале отметили, что инциденту предшествовал конфликт одного из юношей с одноклассником. Он рассказал об этом своим родным и те решили разобраться с обидчиком, прихватив ножи.

«Трое вооруженных ножами людей ворвались в среднюю школу, чтобы „уладить спор“ с одним из учеников», — отмечает издание.

По информации журналистов, сотрудники правоохранительных органов уже задержали женщину и одного из ее сыновей. Другому удалось скрыться.

В январе во Франции произошел не менее громкий инцидент. Сотрудники полиции застрелили голого мужчину, который угрожал ножом прихожанам коллегиальной церкви Сен-Мартен.

Оказывается, вооруженный мужчина ворвался в церковь и начал выкрикивать угрозы. Затем подошел к алтарю и несколько раз ударил себя ножом. Полицейские не смогли его образумить. Тот предпринял попытку напасть на них, но по нему открыли огонь. В результате выстрелов безумец скончался.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в аэропорту Красноярска произошло нападение с применением ножа.

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