«Чтобы душа не попала в рабство»: петербуржец убил гадалку под страхом порчи

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 27 0

В Санкт-Петербурге арестован подозреваемый в убийстве гадалки

В Петербурге арестовали мужчину, зарезавшего старушку из-за «наведения порчи»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

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На протяжении 22 лет он приходил к ней за «лечением», однако спустя время обряды перестали действовать.

В Санкт-Петербурге мужчина зарезал 70-летнюю пенсионерку, чтобы его душа «не попала к ней в рабство». Об этом рассказали в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

В публикации отмечается, что подозреваемый был знаком с жертвой 22 года. По данным следствия, убитая была цыганкой, к которой он неоднократно приходил с женой за «лечением».

Сначала ее обряды якобы помогали, но впоследствии их эффективность сошла на нет: в 2024 году скончалась супруга мужчины, а затем он и сам оказался в больнице.

«Его обследовали, нашли заболевание, и он пришел к выводу, что его болезнь — это дело рук потерпевшей», — рассказали в пресс-службе.

Пенсионерка начала просить номера телефонов детей петербуржца — это навело его на мысль, что та хочет «извести весь его род». Затем под предлогом покупки меда он пришел к «целительнице» домой, вооружившись ножом для забоя свиней.

По данным следствия, мужчина нанес пенсионерке не менее двух ударов в живот, после чего перерезал ей горло. После содеянного нападавший сбежал и напился. Полиция оперативно вышла на его след и задержала злоумышленника.

В ходе допроса он заявил, что расправился с гадалкой, чтобы его душа «не попала к ней в рабство». Арестованный будет находиться под стражей до 13 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Буйнов навестил в больнице сбитую им пенсионерку.

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