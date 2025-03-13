«Находится под чьим-то влиянием»: Буйнов навестил в больнице сбитую им женщину

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 19 0

Певец Буйнов навестил в больнице сбитую им женщину

«Находится под влиянием»: Александр Буйнов навестил в больнице сбитую им женщину

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Аварию он назвал серьезным испытанием для себя.

Народный артист РФ Александр Буйнов навестил в больнице женщину, которую до этого сбил на пешеходном переходе в Московской области. Встречу показали в передаче на федеральном канале.

Буйнов поделился, что считает это ДТП одним из самых значительных испытаний в своей жизни. При этом, по его словам, женщина, на которую он наехал, «находится под чьим-то влиянием». Высказанную позицию Буйнов никак не прокомментировал, поэтому до конца не ясно, что имел в виду музыкант.

Сам инцидент произошел 26 февраля. Управляя легковым автомобилем марки Lexus, Александр Буйнов сбил 61-летнюю пенсионерку Аллу Смирнову. Известно, что женщина переходила дорогу в положенном месте, однако звездный водитель ее не заметил. В последствии потерпевшая и ее близкие рассказывали, что виновник ДТП не подошел к сбитой после наезда, интересуясь только состоянием своего автомобиля.

Ранее, писал 5-tv.ru, Александр Буйнов связался с сыном сбитой им женщины. Также после аварии артист публично извинился перед потерпевшей и пообещал приложить все усилия для ее скорейшего выздоровления.

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