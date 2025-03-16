Российская ракета «Ангара-1.2» вывела на околоземную орбиту военные спутники

Министерство обороны Российской Федерации отчиталось об успешном запуске ракеты «Ангара-1.2», которая вывела на околоземную орбиту российские военные спутники.

«В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — сказано в официальном заявлении Минобороны.

Пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» состоялся с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны России (космодром «Плесецк») в Архангельской области. Как сообщается, запуск и выведение спутников на орбиту прошли в штатном режиме — сейчас с космическими аппаратами уже налажена устойчивая телеметрическая связь — все системы спутников функционируют в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что космический корабль Илона Маска с россиянином на борту пристыковался к МКС.