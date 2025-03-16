МИД Израиля ограничил работу журналисту «Известий» после вопроса о Бандере

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 37 0

Никиту Кулюхина отстранили от участия в регулярных пресс-конференциях Гидеона Саара.

Фото, видео: 5-tv.ru

Министерство иностранных дел Израиля ограничило работу журналисту «Известий» Никите Кулюхину после того, как на пресс-конференции он спросил главу МИД Израиля Гидеона Саара о восхвалении на Украине Степана Бандеры. Кулюхина отстранили от участия в регулярных пресс-конференциях Саара, а также исключили его из группы журналистов, которую ведут представители израильского МИД. Об этом сообщил журнал The Seventh Eye со ссылкой на внешнеполитическое израильское ведомство.

Ранее на пресс-конференции Саара корреспондент задал вопрос о восхвалении на Украине Степана Бандеры, а также об отсутствии осуждения с израильской стороны восхваления на Украине пособников националистов времен Холокоста. Министр заявил, что не знал о том, что на Украине есть тенденция переименования улиц украинских городов в их честь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на это заявление. Дипломат задалась вопросом, чем занимается посольство Израиля в Киеве и Москве, если не сообщало о фактах такого характера.

Спустя несколько дней израильский МИД устроил корреспонденту «Известий» травлю. За правдивый и честный вопрос Колюхина назвали пропагандистом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналистка из Палестины по имени Алаа Хашим погибла в ходе атаки ЦАХАЛ на сектор Газа. Женщина скончалась от полученных ран.

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