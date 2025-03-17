Здоровье и молодость: назван полезный фрукт для кожи и глаз

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

New York Post: абрикосы улучшают зрение, работу кишечника и состояние кожи

Здоровье глаз и молодость кожи: назван полезный для организма фрукт

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Плоды также являются ценным источником витамина А.

В абрикосах содержится множество природных антиоксидантов, защищающих клетки глаз и кожи от повреждений и раннего старения. Полезность для кишечника богатого пищевыми волокнами фрукта прокомментировал диетолог Бет Червони для The New York Post, о чем пишет Газета.ру.

Специалист пояснила, что абрикосы — источник бета-каротина, преобразующегося в организме в витамин А. Как мощный антиоксидант, фрукт сохраняет здоровье глаз, а также улучшает зрительную функцию и защищает сетчатку от губительного воздействия ультрафиолета. Бета-каротин наделяет абрикосы ярким оранжевым цветом, который схож с оттенком моркови.

Витамин А влияет на выработку белка коллагена, помогающего предотвратить скорое появление морщин. К тому же повышенное содержание воды в плодах, составляющее около 85%, оставляет кожу увлажненной и упругой.

По словам доктор Червони, большая часть клетчатки — это полезные растительные волокна, которые находятся в составе абрикосовой кожуры. Она помогает поддерживать полезные бактерии в кишечнике, контролировать вес и сохранять длительное чувство насыщения. Для восполнения организма клетчаткой рекомендуется употребление сушеных абрикосов, так как в кураге примерно в три раза больше необходимых волокон, чем в свежем фрукте. При этом следует учитывать, что сахара в сушеном продукте больше.

Антиоксиданты в абрикосах становятся нейтрализаторами свободных радикалов — нестабильных молекул, которые способны повреждать клетки и инициировать окислительный стресс, который связан с течением хронических болезней. Они также позволяют уменьшить воспаления в кишечнике.

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