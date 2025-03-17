«Град» накрыл пехоту ВСУ в Курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 29 0

Опубликовано видео, как расчет «Града» нанес удар по пехоте ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Курская область

В наведении артиллеристам помогают расчеты БПЛА.

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» артиллеристов-десантников уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничных районах Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

После выполнения задачи расчет «Града» оперативно «ушел» в безопасное место.

Расчеты непрерывно наносят точные удары по боевой технике и живой силе украинских формирований.

Подразделения беспилотной авиации артиллеристов «крылатой пехоты» постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели, уничтожая, при этом, боевую технику и живую силу ВСУ как в лесистой, так и на открытой местности при их бегстве из населенных пунктов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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