Гаубицы Д-30 уничтожили живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

В помощь бойцам — беспилотники.

Расчеты гаубиц Д-30 группировки «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили позиции минометной батареи и живую силу ВСУ в ЛНР. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции — смотрите в материале 5-tv.ru.

Боевые расчеты 122 мм гаубиц Д-30 мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» ежедневно продолжают уничтожать живую силу, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, а также укрепленные позиции ВСУ.

В этот раз при проведении разведывательных мероприятий военнослужащие мотострелкового полка вскрыли позиции минометной батареи и скопление живой силы ВСУ. В ходе воздушной разведки также были выявлены замаскированные минометы и укрытия для личного состава.

В помощь бойцам — беспилотники, которые каждый день разведывают и выявляют новые цели, а в случае принятия решения о нанесении удара, корректируют огонь артиллерии.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.