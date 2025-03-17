Гаубицы Д-30 уничтожили живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 52 0

Опубликовано видео, как гаубицы Д-30 уничтожают живую силу ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Курская область

В помощь бойцам — беспилотники.

Расчеты гаубиц Д-30 группировки «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили позиции минометной батареи и живую силу ВСУ в ЛНР. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции — смотрите в материале 5-tv.ru.

Боевые расчеты 122 мм гаубиц Д-30 мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» ежедневно продолжают уничтожать живую силу, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, а также укрепленные позиции ВСУ.

В этот раз при проведении разведывательных мероприятий военнослужащие мотострелкового полка вскрыли позиции минометной батареи и скопление живой силы ВСУ. В ходе воздушной разведки также были выявлены замаскированные минометы и укрытия для личного состава.

В помощь бойцам — беспилотники, которые каждый день разведывают и выявляют новые цели, а в случае принятия решения о нанесении удара, корректируют огонь артиллерии.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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