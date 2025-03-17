В центре Махачкалы обнаружили льва в микроавтобусе
Полиция проверяет наличие необходимых документов и разрешений.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru
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С эпизодом неоправданной жестокости по отношению к животному столкнулись жители Махачкалы.
В центре города заметили микроавтобус, внутри которого находился лев. Хищник сидел на цепи и очень нервничал, а хозяев авто рядом не было.
Очевидцы сразу же вызвали полицию, чтобы найти водителя и выяснить, есть ли у него документы на зверя и разрешение на его перевозку.
Как рассказал позже сам владелец ГАЗели: перевезти львенка его попросили, а одного хищника он оставил всего на несколько минут, пока ходил в магазин.
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