В центре Махачкалы обнаружили льва в микроавтобусе

С эпизодом неоправданной жестокости по отношению к животному столкнулись жители Махачкалы.

В центре города заметили микроавтобус, внутри которого находился лев. Хищник сидел на цепи и очень нервничал, а хозяев авто рядом не было.

Очевидцы сразу же вызвали полицию, чтобы найти водителя и выяснить, есть ли у него документы на зверя и разрешение на его перевозку.

Как рассказал позже сам владелец ГАЗели: перевезти львенка его попросили, а одного хищника он оставил всего на несколько минут, пока ходил в магазин.