Сердечки и ракеты: Илон Маск ответил смайликами застрявшим на МКС астронавтам

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 38 0

Илон Маск отреагировал на благодарность застрявших на МКС астронавтов

Илон Маск отреагировал на благодарность застрявших на МКС астронавтов

Фото: www.globallookpress.com/Chip Somodevilla - Pool via CNP

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Команда воздушного судна надеется на скорое возвращение домой.

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск отреагировал на видеообращение застрявших на МКС астронавтов НАСА. Барри Уилмора и Суниты Уильямс. Об этом стало известно из его блога в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Маск опубликовал видеозапись космонавтов со смайликами в виде сердечек и ракет, что подчеркивает его поддержку и внимание к деятельности НАСА. 

В своем обращении команда космонавтов акцентирует внимание на том, что благодаря усилиям таких людей, как Маск, исследование космоса стало доступнее и понятнее для широкой аудитории. Они подчеркивают, что его вклад в развитие космических технологий и транспортных систем не только облегчает их повседневные задачи, но и вдохновляет будущие поколения на изучение таинств Вселенной.

«Позвольте мне сразу сказать, что мы все очень уважаем и восхищаемся как Илоном Маском, так и Дональдом Трампом. Мы ценим все, что они делают для нас, и их усилия, направленные на обеспечение возможности для людей отправиться в космос», — подчеркнул на видео Уилмор.

Маск, как основатель компании SpaceX, уже не раз подчеркивал важность обеспечения безопасности и эффективного выполнения космических миссий, и его реакция на обращения астронавтов ярко демонстрирует его личное вовлечение и заботу о космической программе. Он не только стремится развивать новые технологии и усиливать возможности коммерческого космоса, но и активно участвует в обсуждениях, касающихся человеческого фактора в этой обширной области. Его ответ на обращение астронавтов подчеркивает важность взаимодействия между инженерами, космонавтами и широкой публикой, что является ключевым аспектом в эпоху, когда космические исследования становятся все более актуальными.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что космический корабль Илона Маска с россиянином на борту пристыковался к МКС.

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