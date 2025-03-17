В Кремле призвали Израиль пересмотреть решение об ограничении работы Кулюхина

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 43 0

Запрет был связан с неудобным вопросом.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Россия призывает Израиль пересмотреть ограничения о запрете работы журналиста «Известий» Никиты Кулюхина, который задавал неудобные вопросы. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Каждая страна отдельно регулирует режим посещения журналистами мероприятий на высоком и высшем уровне, у каждой страны есть свои нормы и правила. Но если этот запрет действительно связан с попыткой журналиста поднять ту или иную тему, то, конечно, мы призываем наших партнеров в Израиле, наших израильских друзей пересмотреть это решение», — ответил он.

По его словам, Кулюхин является также журналистом ряда местных СМИ, поэтому необходимо уточнить, какие действуют нормы и правила. Однако если запрет связан с содержанием вопроса, то России «больше импонировало отсутствие каких-либо ограничений».

На днях Министерство иностранных дел Израиля ограничило работу журналисту «Известий» Никите Кулюхину после того, как на пресс-конференции он спросил главу МИД Израиля Гидеона Саара о восхвалении на Украине Степана Бандеры.

Кулюхина отстранили от участия в регулярных пресс-конференциях Саара, а также исключили его из группы журналистов, которую ведут представители израильского МИД.

Ранее 5-tv.ru писал, что политолог Эрл Расмуссен назвал отстранение журналиста Кулюхина противоречием свободы прессы.

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