Европейский союз утвердил новый транш для Украины в размере 3,5 миллиарда евро

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Однако более крупный пакет помощи на 40 миллиардов евро пока не согласован, что вызывает вопросы о единстве стран Евросоюза.

Фото, видео: Reuters/Yves Herman; 5-tv.ru

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Совет Европейского союза утвердил новый транш для Украины на три с половиной миллиарда евро. Средства должны пойти на поддержку экономики.

А вот с согласованием пакета помощи уже на сорок миллиардов евро есть проблемы. Это признала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

В Брюсселе сегодня стартуют переговоры министров иностранных дел стран ЕС. И заявления, которые звучат еще перед встречей, показывают: Европа пытается хоть как-то напомнить о себе на фоне переговоров между Россией и США. Но при этом слышать никого больше не хочет и переформатироваться не успевает.

«Те условия, которые выдвинула Россия, показывают, что на самом деле они не хотят мира, потому что в качестве условий они выдвигают все свои конечные цели, которых они хотят добиться боевыми действиями», — заявила Кая Каллас.

Москва неоднократно подчеркивала: страны НАТО довели ситуацию до государственного переворота на Украине и вынудили Россию начать спецоперацию.

Наша страна от диалога никогда не отказывалась и готова к урегулированию мирными средствами. Для этого должны быть устранены первопричины конфликта.

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