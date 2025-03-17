В Оптиной пустыни началась церемония прощания со старцем Илием

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Паломники со всей страны пришли почтить его память.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мери Бадунц; 5-tv.ru

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В Оптиной пустыни началось прощание с одним из самых почитаемых православных старцев — схиархимандритом Илием.

Поток паломников в обитель не прекращается с самого утра. Пришедшие говорят: встречи с ним дарили надежду.

Прощание продолжится всю ночь, а отпевание и погребение пройдет завтра.

Возглавит церемонию патриарх Кирилл, для которого схиархимандрит был духовным отцом.

Старец принимал участие не только в возрождении Оптиной пустыни, по его благословению было открыто много храмов по всей России.

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