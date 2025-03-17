«Выливается в проблемы»: как вычислить алкоголика на первом свидании

Чаще всего люди, страдающие серьезными зависимостями, внешне совершенно не отличаются от остальных.

На начальной стадии алкоголизм может быть не так заметен, но есть несколько тревожных сигналов. У человека может наблюдаться небольшая отечность лица, покраснение слизистых оболочек глаз и расширенные сосуды. Со временем лицо становится одутловатым из-за нарушения водно-солевого баланса, а кожа теряет упругость и выглядит обрюзгшей. Об этом психиатр Вадим Безруков в беседе с Lenta.ru.

По его словам, даже если человек выглядит социально благополучным, некоторые детали могут выдать его проблемы.

«Если ваш новый друг пьет каждые выходные или вообще каждый день, пусть даже "по бокальчику" — это повод задуматься. Регулярное употребление алкоголя вызывает провалы в памяти, провоцирует людей на вранье и в конце концов выливается в проблемы с построением доверительных отношений», — пояснил психиатр.

Наркотическая же зависимость может проявляться в странном поведении. Человек становится подозрительным, начинает все перепроверять, ему кажется, что за ним следят. В некоторых случаях это может доходить до галлюцинаций.

Психиатр также отметил, что зависимый человек, находящийся «в завязке», может проявлять агрессию и терять самоконтроль из-за сильной потребности вернуться к наркотикам или алкоголю.

Эти советы помогут лучше понять, с кем вы имеете дело, и вовремя распознать тревожные сигналы, которые могут указывать на серьезные проблемы. Однако важно помнить, что окончательный диагноз может поставить только специалист.

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