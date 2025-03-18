В Башкирии из-за паводка эвакуируют людей

А в Башкирии раньше срока начался весенний паводок. Из-за дождей и теплой погоды из берегов вышли сразу несколько рек, и вода угрожает затопить десятки домов. Из зоны бедствия началась эвакуация жителей. Пока это несколько семей.

Сотрудники МЧС запускают беспилотники, чтобы обнаружить ледовые заторы, которые и приводят к подъему уровня воды. В случае необходимости специалисты спасательной службы будут взрывать лед.