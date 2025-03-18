В Башкирии из-за паводка эвакуируют людей
Из-за дождей и теплой погоды из берегов вышли сразу несколько рек.
Фото, видео: 5-tv.ru
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А в Башкирии раньше срока начался весенний паводок. Из-за дождей и теплой погоды из берегов вышли сразу несколько рек, и вода угрожает затопить десятки домов. Из зоны бедствия началась эвакуация жителей. Пока это несколько семей.
Сотрудники МЧС запускают беспилотники, чтобы обнаружить ледовые заторы, которые и приводят к подъему уровня воды. В случае необходимости специалисты спасательной службы будут взрывать лед.
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