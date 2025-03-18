Конституционная реформа: Германия готовится к увеличению государственного долга

Основные цели — перевооружение армии, создание фонда для инфраструктурных проектов и развитие климатических инициатив.

В Германии могут принять поправку в Конституцию для увеличения государственного долга. С инициативой выступила правящая коалиция социал-демократов, «зеленых» и консервативного блока. Они хотят отменить ограничение на размер госдолга для перевооружения. армии

Помимо расходов на оборону, канцлер Фридрих Мерц также планирует создать специальный фонд для развития инфраструктуры на 500 миллиардов евро. Из них 100 миллиардов собираются выделить на меры по защите климата.

Голосование пройдет уже сегодня. Интересно, что эти меры Берлин пытается провести через парламент старого созыва, несмотря на недавние выборы. Бундестаг в новом составе начнет работу лишь 25 марта, и может не принять поправки.