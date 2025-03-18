Трикотаж, ажур и этника: главные тренды Московской недели моды

На Московской неделе моды революция естественности: небрежность вместо галстуков, натуральность в деталях. Но фэшн-шоу — это не только погружение в последние модные течения, но и шанс для дизайнеров из регионов и зарубежья заявить о себе наравне с мировыми именами.

В том, что российская мода больше не играет по чужим правилам, а диктует свои, убедился корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

Трикотаж снова в моде — и это не шутка. «Узаконил» его бренд Maison Kaleidoscope. Ткань, которая традиционно считается зимней, вполне подойдет для весны, считают дизайнеры. Она и согреет, и женственность подчеркнет.

«Ажурные платья, ажурные юбки, ажурные шорты — это выражение женской энергии, выражение женской красоты, эстетики», — уточнила PR-менеджер бренда Maison Kaleidoscope Милана Артемкина.

В образах модельеров ничего кричащего и вызывающего. В тренде — естественность.

«Синяки не маскируются, прыщики остаются. То есть полностью остается естественное лицо», — отметила гример Мария Кокорина.

Идеальность всем наскучила.

«Для нас, для россиян, должна быть рубашка, бабочка, галстук — элегантность. Это прошлый век. Если мода, то это небрежность. Как будто вы не готовились», — подчеркнул стилист Владислав Лисовец.

На участие в Московской неделе моды подали более тысячи заявок. Организаторы отобрали лучших. Здесь на одном подиуме свои коллекции показывают именитые и малоизвестные дизайнеры из 27 регионов России. Татьяна из Челябинска рассказывает, что чуть не потеряла свою коллекцию, указала неправильный адрес при отправке чемоданов в Москву.

«Мои чемоданы просто поехали назад в Челябинск. Я нашла распределительный центр, где могут храниться эти чемоданы. Поехала на такси в деревню Гребки и там просто на контрольно-пропускном пункте упала на колени: «Верните чемоданы», — сообщила она.

Для маленьких брендов из глубинки это возможность найти покупателя — даже среди селебрити.

«Я обожаю русских дизайнеров. И уже, наверное, лет семь, как ношу наших русских дизайнеров. И мне неважно, известный или неизвестный. Если мне это откликается и импонирует, то я с большим удовольствием это ношу», — дополнила певица Катя Лель.

«Мы же должны взращивать своих дизайнеров. А тем более сегодня — это очень актуально. И меня очень радует, что появляется много новых имен. Это очень хороший шанс быть замеченным», — поделилась певица Валерия.

Новые имена в российскую моду пришли и из других стран.

Помимо отечественных модельеров, свои работы представляют дизайнеры из девяти стран. И именно Московская неделя моды для большинства стала дебютным зарубежным фэшн-шоу.

Дизайнеры из Таджикистана смешали этнические узоры с европейским стилем. И, несмотря на тренды, модельеры в своих коллекциях выражают свои эмоции. Хедлайнер предпоследнего вечера показов — Игорь Гуляев.

В работах он нашел место хулиганству, но с сохранением традиционных ценностей.

«Я прям вот настолько радею за Made in Russia. Именно классовый, именно кайфовый, именно серьезный. У меня мужик выглядит мужиком, девушка — девушкой. Все элегантно, все стилевое, все вкусное», — отметил дизайнер.

Москва «гремит» в модном мире вслед за Парижем, Миланом и Нью-Йорком. В этих городах показы уже прошли. Мы — закрываем сезон.

«Некоторые коллекции были не хуже европейских, а в чем-то даже лучше. Эта неделя моды была очень сильная», — уточнил стилист Сергей Зверев.

Это уже четвертая неделя моды в Москве. Свои работы представляют 180 дизайнеров. И по уровню они явно не уступают зарубежным коллегам.