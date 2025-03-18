Россиян предупредили о резком подорожании чая

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Чай подорожает более чем на 15-20% к концу 2025 года

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Среди причин указывают рост инфляции и стоимости сырья

Резкое подорожание чая ожидает россиян в этом году. Один из самых популярных напитков может вырасти в цене на 20%.

По мнению экспертов, сильнее всего изменится стоимость элитных сортов. Среди них: белый чай, улун, пуэр и да хун пао. Главные причины подорожания — высокий спрос на премиум-сегмент среди ценителей, проблемы у стран-производителей и сложная логистика.

Увеличат расходы и те, кто заваривает чай в пакетиках. Товары этой категории, по прогнозам, вырастут в цене — до 15%.

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