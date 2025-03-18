В наведении артиллеристам помогают расчеты БПЛА.

Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили КНП ВСУ с личным составом в Часовом Яре. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Операторы разведывательных БПЛА постоянно проводят воздушную разведку в зоне ответственности дивизиона, выявляя различные цели — от укрытий противника до транспортных средств. В этот раз выявили передвижение небольшой группы, которая укрылась в подвале разрушенного здания на окраине населенного пункта. Координаты были переданы артиллерийскому расчету 152-мм орудия Д-20.

После наведения орудия на цель был произведен первый пристрелочный выстрел. Разрыв первого снаряда выпущенного артиллерийским расчетов фиксировался в режиме реального времени с помощью разведывательног БПЛА и командир расчета по нему скорректировал дальнейшую боевую работу.

Наводчик орудия ввел поправки в координаты цели и вторым выстрелом, снаряд лег точно в цель похоронив под завалами до пяти военнослужащих ВСУ.

«Каждый расчет — это маленькая семья. Каждый знает, кто и что из себя представляет. Где кого нужно подтянуть, а где поддержать. Парни молодцы. Работают в полную силу. Поддерживают друг друга. И самое главное, что живут одной маленькой и слаженной семьей» — отметил командир орудия с позывным Молот.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.