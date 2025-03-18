Над регионами России сбили 46 украинских беспилотников

Больше всего дронов уничтожили в Белгородской области.
Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 46 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что 41 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен над территорией Белгородской области, по два удалось ликвидировать над Брянской и Курской, а также один уничтожили в Орловской области.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области. В в селе Тишанка Волоконовского района была повреждена кровля здания соцобъекта, а в поселке Красная Яруга и в хуторе Фищево Краснояружского района дроны повредили транспорт.
Помимо этого, дронами повреждены домостроения в селе Нечаевка Белгородского района и в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка. В хуторе Леоновка Валуйского округа после детонации FPV-дрона также поврежден частный дом.
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