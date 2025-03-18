Травля за правду: Никита Кулюхин стал персоной нон грата в израильском МИД

Скандал с журналистом «Известий» Никитой Кулюхиным получил продолжение. Его перестали пускать в израильский МИД на брифинги для иностранных журналистов.

И все из-за неудобного вопроса: планирует ли Израиль осуждать Киев за восхваление пособников нацистов. Ответ на этот вопрос не нашел и официальный представитель правительства. Но он заверил Кулюхина, что Израиль — «свободная страна», в которой журналистам разрешено поднимать любые темы. Но, как оказалось, слова расходятся с делом.

Разрастается травля репортера и в местных СМИ. Девятый русскоязычный канал отмечает, что на пресс-службу МИД, возможно, надавили проукраинские активисты или сама администрация решила «не связываться с журналистом, обсуждающим нацистскую тему в связке с войной на Украине».